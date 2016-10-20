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Руди Гарсия возглавил «Марсель»

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Марсель»Комментарии

Руди Гарсия назначен главным тренером «Марселя», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 51-летним французским специалистом вступит в силу 21 октября и будет рассчитан на три года.

В последнее время обязанности главного тренера «Марселя» исполнял Франк Пасси. На данный момент команда занимает 12-е место в чемпионате Франции.

Гарсия известен по работе с «Ромой». В начале января этого года он был уволен с поста главного тренера этой команды, но продолжал получать в ней зарплату. Ранее сегодня римский клуб объявил о достижении договоренности с Гарсией об условиях расторжения контракта.   

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