Руди Гарсия возглавил «Марсель»

Руди Гарсия назначен главным тренером «Марселя», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 51-летним французским специалистом вступит в силу 21 октября и будет рассчитан на три года.

В последнее время обязанности главного тренера «Марселя» исполнял Франк Пасси. На данный момент команда занимает 12-е место в чемпионате Франции.

Гарсия известен по работе с «Ромой». В начале января этого года он был уволен с поста главного тренера этой команды, но продолжал получать в ней зарплату. Ранее сегодня римский клуб объявил о достижении договоренности с Гарсией об условиях расторжения контракта.