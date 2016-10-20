Ван Перси выступил в качестве журналиста на пресс-конференции Адвоката

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» обратился с вопросом к главному тренеру турецкого клуба Дику Адвокату с места журналиста.

«Попадет ли ван Перси в стартовый состав на матч с «Манчестер Юнайтед», - обратился к Адвокату футболист.

На что голландский специалист ответил: «Хороший вопрос. Отвечу на него перед началом матча».

33-летний футболист ранее выступал за «красных дьяволов» с 2012 по 1015 год.

Напомним, встреча между этими командами состоится сегодня, 20 октября и начнется в 22:05 по московскому времени.