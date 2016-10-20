Коло Туре: Мне 35 лет, а я ошибаюсь как 16-летний
Защитник «Селтика»
Коло Туре признал свою вину в пропущенных командой голах в матче третьего тура
группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:2) на
стадионе «Селтик Парк» в Глазго.
«В турнирах такого уровня нельзя позволять себе допускать ошибки. Могу винить только себя. Я мог сыграть просто и выбить мяч в сторону. Я люблю играть на команду и сохранять мяч для партнеров, но это был не тот случай.
То же самое произошло и в эпизоде со вторым голом. Мне 35 лет, а я все еще делаю ошибки как 16-летний», – сказал ивуариец.
Напомним, в июле Коло Туре перешел в «Селтик» из «Ливерпуля». Ранее он провел 14 лет в английской премьер-лиги, выступая за «Арсенал» (2002-2009), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Ливерпуль» (2013-2016).
«Селтик» занимает четвертое место в группе C, набрав одно очко в трех матчах.
Матч
Селтик - Боруссия М - 0:2 (0:0)
Голы
Штиндль 57 (0:1). Хан 77 (0:2).
Состав
Селтик: Гордон, Лустиг, Святченко, Туре, Биттон (Макгрегор, 63), Рогич (Гриффитс, 71), Тирни К., Форрест (Робертс, 73), Браун, Синклер, Дембеле
Боруссия М: Зоммер, Вендт, Вестергор, Корб, Эльведи, Траоре (Шульц Н., 86), Хофманн, Штробль, Крамер, Хан (Херрманн, 90), Штиндль
Предупреждения:
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
19 октября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция