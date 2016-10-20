Коло Туре: Мне 35 лет, а я ошибаюсь как 16-летний

Защитник «Селтика» Коло Туре признал свою вину в пропущенных командой голах в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:2) на стадионе «Селтик Парк» в Глазго.

«В турнирах такого уровня нельзя позволять себе допускать ошибки. Могу винить только себя. Я мог сыграть просто и выбить мяч в сторону. Я люблю играть на команду и сохранять мяч для партнеров, но это был не тот случай.

То же самое произошло и в эпизоде со вторым голом. Мне 35 лет, а я все еще делаю ошибки как 16-летний», – сказал ивуариец.

Напомним, в июле Коло Туре перешел в «Селтик» из «Ливерпуля». Ранее он провел 14 лет в английской премьер-лиги, выступая за «Арсенал» (2002-2009), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Ливерпуль» (2013-2016).

«Селтик» занимает четвертое место в группе C, набрав одно очко в трех матчах.