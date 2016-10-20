Сергей Ташуев: «Краснодар» должен побеждать «Шальке» за счет командной игры

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором российский клуб сыграет с «Шальке».

«По уровню футбола «Шальке» — самый сильный соперник «Краснодара» по группе… У краснодарской команды отсутствует Федор Смолов, которого команде не хватает, что мы увидели в матче с тульским «Арсеналом». «Краснодар» должен побеждать немцев за счет командной игры и внимательных действий в обороне. У «Шальке» есть быстрые и разумные игроки, которые могут отдать передачу или взять игру на себя. Мне кажется, что «быки» победят со счетом 2:1, новый стадион и болельщики помогут игрокам», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Встреча начнется сегодня в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.