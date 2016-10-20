Игорь Лебеденко: Готовимся к матчу с «Рубином» по обычному графику

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рубином», который состоится в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Готовимся к матчу с «Рубином» по обычному графику. Во вторник и в среду тренировки носили скорее восстановительный характер. Думаю, с завтрашнего дня тренерский штаб внесет коррективы, подскажет, на что делать упор во время тренировок. Будет ли дополнительная мотивация, в связи с тем, что я играл за «Рубин»? Для меня это обычный матч Премьер-Лиги, то, что было порядка пяти лет назад - осталось в прошлом. Надеюсь, болельщики придут поддержать нас и мы наконец увидим аншлаг на «Ахмат-Арене», - приводит слова Лебеденко официальный сайт «Терека».

Напомним, матч «Терек» - «Рубин» состоится 22 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Матч Терек - Рубин Место и дата 22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция



