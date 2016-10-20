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Игорь Лебеденко: Готовимся к матчу с «Рубином» по обычному графику

Александр Семкив
Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рубином», который состоится в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Готовимся к матчу с «Рубином» по обычному графику. Во вторник и в среду тренировки носили скорее восстановительный характер. Думаю, с завтрашнего дня тренерский штаб внесет коррективы, подскажет, на что делать упор во время тренировок. Будет ли дополнительная мотивация, в связи с тем, что я играл за «Рубин»? Для меня это обычный матч Премьер-Лиги, то, что было порядка пяти лет назад - осталось в прошлом. Надеюсь, болельщики придут поддержать нас и мы наконец увидим аншлаг на «Ахмат-Арене», - приводит слова Лебеденко официальный сайт «Терека».

Напомним, матч «Терек» - «Рубин» состоится 22 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Матч

Терек - Рубин

Место и дата

22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция



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