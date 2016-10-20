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Нолито: Я не понял, что сказал Гвардиола после матча с «Барселоной»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  MirrorКомментарии

Форвард «Манчестер Сити» Нолито признался, что не знает, как главный тренер команды Пеп Гвардиола пережил поражение от «Барселоны» (0:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

«Я до сих пор не очень хорошо владею английским. Поэтому я особо не понял, что сказал Пеп в раздевалке после матча.

Игра получилась трудной, но нам нужно двигаться дальше. «Барселона» просто не заслужила такой победы», – сказал испанец.

Напомним, 30-летний Нолито перешел в «Манчестер Сити» минувшим летом из «Сельты».

Англичане завершали матч вдесятером после удаление на 54-й минуте голкипера Клаудио Браво. В большинстве «Барселона» забила три гола. Хет-трик оформил аргентинец Лионель Месси, еще один гол на счету бразильца Неймара.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Месси 17 (1:0). Месси 61 (2:0). Месси 69 (3:0). Неймар 89 (4:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 10), Пике (Матьё, 39, , 74), Иньеста (Гомеш, 80), Маскерано, Ракитич, Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Сабалета (Клиши, 58), Отаменди, Силва, Гюндоган (Агуэро, 79), Стерлинг, Нолито (Кабальеро, 57), де Брюйне, Фернандиньо

Незабитые пенальти

Неймар (Барселона), 87

Предупреждения:

Матьё, 71 - Силва, 29; Фернандиньо, 40; Стерлинг, 90

Удаления:

Матьё, 74 - Браво, 53

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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