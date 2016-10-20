Нолито: Я не понял, что сказал Гвардиола после матча с «Барселоной»

Форвард «Манчестер Сити» Нолито признался, что не знает, как главный тренер команды Пеп Гвардиола пережил поражение от «Барселоны» (0:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

«Я до сих пор не очень хорошо владею английским. Поэтому я особо не понял, что сказал Пеп в раздевалке после матча.

Игра получилась трудной, но нам нужно двигаться дальше. «Барселона» просто не заслужила такой победы», – сказал испанец.

Напомним, 30-летний Нолито перешел в «Манчестер Сити» минувшим летом из «Сельты».

Англичане завершали матч вдесятером после удаление на 54-й минуте голкипера Клаудио Браво. В большинстве «Барселона» забила три гола. Хет-трик оформил аргентинец Лионель Месси, еще один гол на счету бразильца Неймара.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча