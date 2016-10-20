ENCE и Epsilon прошли открытую квалификацию на на европейский Minor-турнир по CS:GO
Команды ENCE и Epsilon eSports прошли открытую квалификацию на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive
В решающем матчах финский коллектив ENCE обыграл команду Bpro со счетом 2:0, а шведская команда Epsilon выиграла у Tricked со счетом 2:1.
Напомним, что прямые приглашения на турнир получили команды Herioc, fnatic, Space Soldiers и Hellraisers.
LAN-финал турнира пройдет с 4 по 6 ноября в Бухаресте, Румыния. Призовой фонд турнира составит 50 000 долларов. Приз за первое место составит 30 000 долларов, за второе 15 000 и за третье 5000 долларов. Также два сильнейших коллектива получат путевки на закрытую квалификацию к ELEAGUE Major.
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