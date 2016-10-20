СКА всухую разгромил «Металлург» Нк, Ковальчук забросил сотую шайбу в КХЛ

Петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Металлургом» из Новокузнецка со счетом 6:0.

Армейцы забросили пять шайб во втором периоде, их авторами стали Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов и Евгений Дадонов. После третьего гола тренерский штаб «Кузни» заменил вратаря, вместо Владислава Подъяпольского на лед вышел Андрей Кареев. В третьем периоде свою сотую шайбу за СКА забросил Илья Ковальчук. В конце матча Евгений Дадонов получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20) за толчок на борт защитника Никиты Лямкина.

Вратарь Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль.

Подопечные Олега Знарка продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции. «Металлург», имея в активе 15 очков после 23 матчей, занимает последнее 15-е место в Восточной конференции.

Следующие матчи команды проведут 22 октября. «Металлург» примет в Новокузнецке ЦСКА, а СКА встретится в Омске с «Авангардом».