Александр Салугин: Есть желание поквитаться с «Краснодаром» за два поражения в прошлом сезоне

Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром», который состоится в рамках 11-го тура чемпионата России.

В каком состоянии «Амкар» подходит к выездному матчу с «Краснодаром»?

- Команда подходит в отличном настроении. Там сейчас тепло, новый стадион, приятно будет играть. Я думаю, что подготовились хорошо. Так что с отличным настроением едем.

В прошлом сезоне проиграли оба матча «Краснодару». Есть ли желание поквитаться?

- Поквитаться, конечно, есть желание. Да, проиграли. Пора уже, я думаю, выиграть. Будем стараться, конечно, отобрать у них очки. Они будут после «Лиги Европы», все-таки тяжело играть через два дня на третий.

Если сравнивать сегодняшний «Краснодар» и «Краснодар» прошлого сезона. На ваш взгляд, насколько изменилась команда соперника? Легче будет?

- Легче, конечно, не будет. Они стали более дисциплинированными сейчас с приходом нового тренера. Стали более агрессивно как-то играть. А в остальном все по-прежнему, «Краснодар» продолжает играть в пас, комбинировать. Против них всегда очень тяжело играть.

Напомним, матч «Краснодар» - «Амкар» состоится 23 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.