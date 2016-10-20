Наиль Якупов: Я не ощутил никакого давления в «Сент-Луисе»

Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» рассказал, как освоился в новой команде.

«Я чувствую себя замечательно, очень рад вернуться, – сказал Якупов после тренировки «Сент-Луиса». – Я провел здесь много времени и хочу сыграть против своей бывшей команды на этой арене.

Обмен меня немного удивил – я не ожидал, что попаду в «Сент-Луис», но все обернулось замечательно, и я рад, что играю здесь. Я не так долго в команде, но уже чувствую себя комфортно, ребята отнеслись ко мне очень хорошо. Я не ощутил никакого давления, не было никаких проблем. Мне помогли с жильем. Так что все хорошо».

Напомним, в четырех матчах за «Сент-Луис» 23-летний российский нападающий набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафа.

За четыре сезона в составе «нефтяников» Якупов провел в НХЛ 252 матча и набрал 111 (50+61) очков.

Матч «Эдмонтон» – «Сент-Луис» пройдет в ночь на пятницу на арене Rogers Place.