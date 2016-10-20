Ковальчук забросил 100-ю шайбу в КХЛ и за СКА
Нападающий СКА Илья Ковальчук, забросив шайбу в сегодняшнем матче с новокузнецким «Металлургом», довел до 100 число своих голов за питерский клуб и в КХЛ.
33-летний форвард выступает за СКА с сезона-2012/13.
Этот сезон начался для него сверхуспешно: Ковальчук лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ с 32 (14+18) очками. Только в одном матче - с «Сибирью», который состоялся 18 октября, нападающий не набрал ни одного балла за результативность.
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК ЗАБРОСИЛ 100 ШАЙБ ЗА СКА И В КХЛ.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 20 октября 2016 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! #МНКСКА pic.twitter.com/aVyPb4WzHK
Матч
Металлург Нк - СКА - 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)
Голы:
Шипачёв (Войнов, Ковальчук), 23:53 (0:1 - бол.). Каблуков 24:12 (0:2). Мозес (Чудинов), 30:09 (0:3). Войнов (Гусев), 33:00 (0:4). Дадонов (Ковальчук, Рыков), 35:00 (0:5). Ковальчук (Шипачёв), 47:51 (0:6 - бол.).
Место и дата
20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция