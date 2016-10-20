Ковальчук забросил 100-ю шайбу в КХЛ и за СКА

Нападающий СКА Илья Ковальчук, забросив шайбу в сегодняшнем матче с новокузнецким «Металлургом», довел до 100 число своих голов за питерский клуб и в КХЛ.

33-летний форвард выступает за СКА с сезона-2012/13.

Этот сезон начался для него сверхуспешно: Ковальчук лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ с 32 (14+18) очками. Только в одном матче - с «Сибирью», который состоялся 18 октября, нападающий не набрал ни одного балла за результативность.