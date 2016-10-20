«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с Мюрреем

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей подписал трехлетний контракт с клубом. Соглашение вступит в силу, начиная с сезона 2017-2018. Средняя зарплата 22-летнего канадца составит 3,75 миллиона долларов.

Мюррей дебютировал в «Питтсбурге» 19 декабря 2015 года в матче с «Каролиной» (1:2). В прошлом сезоне он провел 13 игр в регулярном чемпионате, но в плей-офф стал основным голкипером команды и помог ей завоевать четвертый в своей истории Кубок Стэнли.

В плей-офф Мюррей одержал 15 побед, что стало повторением рекорда Патрика Руа (1986), Рона Хэкстолла (1987) и Кэма Уорда (2006) для голкиперов-новичков.

В составе сборной молодых звезд Северной Америки Мюррей принял участие в Кубке мира в Торонто. В матче с Россией канадец получил перелом руки, из-за которого пропускает старт сезона.