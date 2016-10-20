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Футболисты «Амкара» оригинально поздравили президента клуба с 61-летием

Александр Семкив
Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Футболисты пермского «Амкара» оригинально поздравили президента клуба Геннадия Шилова с 61-летием.

«Геннадий Михайлович с детства страстно влюблен в футбол. Он стоял у истоков «Амкара», 17 лет проработав на посту вице-президента пермского Клуба. Под его началом в Перми начал развиваться и побеждать профессиональный женский футбол. В руководстве каждой спортивной организации Геннадий Шилов неизменно принимал верные стратегические решения. Болельщики «красно-черных» навсегда запомнят, как он подставил плечо «Амкару» в трудную для флагмана пермского спорта минуту. Последние пять лет, работая президентом Клуба, Геннадий Шилов продолжает демонстрировать высокую личную ответственность перед «Амкаром» и всем пермским футболом.

Руководство, тренерский штаб, игроки и все сотрудники Футбольного клуба поздравляют Геннадия Шилова с днем рождения! Желают президенту крепкого здоровья, личного счастья, успехов во всех его многочисленных начинаниях и новых побед», - говорится в сообщении на официальном сайте «Амкара».

Напомним,в ближайшем матче подопечные Гаджи Гажиева на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 23 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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