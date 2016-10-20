Президент МПК Крэйвен извинился перед Бахом за слова, сказанные пранкерам

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен извинился перед президентом МОК Томасом Бахом.

Напомним, что в разговоре с пранкером, выдававшим себя за члена совета учредителей (ВAДA) американца Эдвина Мозеса, Крэйвен подверг жесткой критике позицию Томаса Баха по России. Запись телефонной беседы была обнародована.

- Сэр Филипп принес письменные извинения президенту Баху, и они были приняты, - заявил представитель МПК порталу Inside the Games.

Помимо Баха критике подверглись еще два члена МОК – президент Международной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер и президент НОК Аргентины Херардо Вертейн. Крэйвен заявил, что они боятся президента МОК. Эрденер заявил, что ему извинения принесены не были. Об извинениях перед Вертейном тоже ничего не известно.