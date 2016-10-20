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Робин ван Перси: Если бы Фергюсон остался, я мог бы до сих пор играть в «Манчестер Юнайтед»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ESPN FCКомментарии

Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси заявил, что до сих пор мог бы остаться игроком «Манчестер Юнайтед», если бы клуб продолжал тренировать сэр Алекс Фергюсон.

«Мы никогда этого не узнаем. Но такое могло бы быть. Когда я подписал контракт, предполагалось, что Фергюсон останется в клубе еще на несколько лет, но в футболе все меняется. Нельзя спланировать свою карьеру или карьеру тренера.

Случилось то, что случилось. Не думаю, что стоит преувеличивать значение этого события. Мы пожали руки и начали новый этап. Я не романтик, чтобы вспоминать о том, что когда-то было», – сказал ван Перси.

Напомним, 33-летний голландец проводит за «Фенербахче» второй сезон. Ван Перси играл в «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 годы и забил 58 голов в 105 матчах.

Напомним, в четверг «Фенербахче» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Фенербахче

Место и дата

20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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