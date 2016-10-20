Андрей Перегудов: Есть идея провести матч-открытие стадиона «Динамо» с «Барселоной»

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в который входит реконструируемый стадион «Динамо», Андрей Перегудов заявил, что бело-голубые могут провести матч-открытие с каталонской «Барселоной».

«Про формат матча открытия думаем, есть много идей, формат обсуждается. Также есть идея проведения на «Динамо» матча с одной из ведущих мировых команд - ведем переговоры с «Барселоной», - приводит слова Перегудова ТАСС.

Напомним, стадион «Динамо» вместимостью 27 тысяч зрителей планируется открыть после реконструкции 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина.



