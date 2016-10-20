«Динамо» подаст жалобу на запрет продавать билеты на ближайшие гостевые матчи

Московское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило, что подаст жалобу на решение КДК РФС о запрете продавать билеты на три ближайших гостевых матча.

Напомним, столичный клуб был наказан за поведение своих болельщиков в Воронеже. В минувшую субботу матч 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» был прерван во втором тайме из-за вспыхнувших на трибунах беспорядков. Накануне КДК РФС оштрафовал бело-голубых на 100 тысяч рублей и запретил продажу билетов и допуск болельщиков на три выездных матча соревнований, проводимых под эгидой РФС.

«ФК «Динамо» вправе, согласно дисциплинарному регламенту РФС, подать жалобу. Она будет подана и направлена на изменение примененных санкций», - говорится в заявлении московского клуба.