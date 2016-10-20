Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк0 : 6СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь3 : 2 БЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Суарес во второй раз получил «Золотую бутсу»

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил приз «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских футбольных лиг по итогам сезона-2015/16.

Церемония награждения прошла сегодня в Каталонии.

В прошлом сезоне уругваец забил 40 мячей, опередив Гонсало Игуаина из «Наполи» (36) и Криштиану Роналду из «Реала» (35).

Для Суареса этот трофей стал вторым по счету - ранее он завоевывал «Золотую бутсу» в сезоне-2013/14 в составе «Ливерпуля».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пять причин, почему «Атлетико» и «Ростов» – разные галактикиПять причин, почему «Атлетико» и «Ростов» – разные галактики«Советский спорт» объясняет, в чем разница между этими командами.Андрей Перегудов: Есть идея провести матч-открытие стадиона «Динамо» с «Барселоной»Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в который входит реконструируемый стадион «Динамо» Андрей Перегудов заявил, что столичный клуб может провести матч открытия с каталонской «Барселоной».Нолито: Я не понял, что сказал Гвардиола после матча с «Барселоной»Форвард «Манчестер Сити» Нолито признался, что не знает, как главный тренер команды Пеп Гвардиола пережил поражение от «Барселоны» (0:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».Защитники «Барселоны» Пике и Альба выбыли на несколько недельЗащитники «Барселоны» Жерар Пике и Жорди Альба получили травмы в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:0).«Кто сомневался в Месси, тот глупец». Пять причин, почему «Барселона» победила«Кто сомневался в Месси, тот глупец». Пять причин, почему «Барселона» победила«Советский спорт» объясняет, почему «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы разгромно проиграл «Барселоне» в Лиге чемпионов.Карраско, Месси, Буффон и Марез претендуют на звание игрок недели в Лиге чемпионовУЕФА опубликовал восемь номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.Марк-Андре Тер Штеген: Не думаю, что у Браво возникнут проблемы из-за удаленияГолкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:0) на «Камп Ноу» поддержал своего бывшего партнера Клаудио Браво, который получил красную карточку и оставил «горожан» вдесятером.Клаудио Браво: Мне не повезло, что из-за моего удаления игра измениласьГолкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4) на «Камп Ноу» заявил, что его удаление повлияло на ход игры.Хосеп Гвардиола: Поражение от «Барселоны»? Настоящий кошмар я пережил в МюнхенеХосеп Гвардиола: Поражение от «Барселоны»? Настоящий кошмар я пережил в МюнхенеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения своей команды от «Барселоны» ответил на вопросы журналистов.Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Сити»В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила английский «Манчестер Сити». Матч прошел на поле стадиона «Камп Ноу» и завершился со счетом 4:0.«Барселона» – «Манчестер Сити» – 4:0. Как это былоСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Сити».Огорчит ли Месси Гвардиолу? Чем интересен матч «Барселона» – «Манчестер Сити»Огорчит ли Месси Гвардиолу? Чем интересен матч «Барселона» – «Манчестер Сити»«Советский спорт» представляет главные интриги этого противостояния.Хосеп Гвардиола: Матч с «Барселоной» станет хорошей проверкой для насХосеп Гвардиола: Матч с «Барселоной» станет хорошей проверкой для насГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Барселоной» ответил на вопросы журналистов.«Барселона» оценила Видаля в 13,5 млн фунтов«Барселона» готова расстаться с защитником Алеишем Видалем за 13,5 млн фунтов стерлингов, информирует Mundo Deportivo.Жерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной ИспанииЖерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной ИспанииЗащитник «Барселоны» на персс-конференции перед игрой с «Манчестер Сити» ответил на вопросы журналистов.«Реал» договорился о продлении контракта с Модричем до 2020 года«Реал» достиг договоренности по поводу нового контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает официальный сайт клуба.Неймар будет получать в «Барселоне» больше МессиПосле подписания нового контракта с «Барселоной» бразильский нападающий Неймар будет получать больше аргентинца Лионеля Месси, сообщает Marca.«Осасуна» на выезде одолела «Эйбар», одержав первую победу в чемпионате ИспанииФутболисты «Эйбара» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании проиграли «Осасуне» из Памплоны.Маскерано и Неймар продлили контракты с «Барселоной»«Барселона» объявила о продлении контрактов с двумя футболистами. Новые соглашения подписали защитник Хавьер Маскерано и нападающий Неймар.Клаудио Браво: Стараюсь вникнуть в идеи ГвардиолыКлаудио Браво: Стараюсь вникнуть в идеи ГвардиолыГолкипер «Манчестер Сити», который минувшим летом покинул «Барселону», дал интервью каталонскому изданию Mundo Deportivo.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Луис Суарес
Луис Суаресвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение