Суарес во второй раз получил «Золотую бутсу»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил приз «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских футбольных лиг по итогам сезона-2015/16.
Церемония награждения прошла сегодня в Каталонии.
В прошлом сезоне уругваец забил 40 мячей, опередив Гонсало Игуаина из «Наполи» (36) и Криштиану Роналду из «Реала» (35).
Для Суареса этот трофей стал вторым по счету - ранее он завоевывал «Золотую бутсу» в сезоне-2013/14 в составе «Ливерпуля».
👏🔵🔴 Luis Suárez ha rebut la Bota d'Or 2015/16 de les mans del seus fills Benjamín i Delfina #BotadOr #FCBlive pic.twitter.com/cTJDoSiJB3— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 20 октября 2016 г.
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