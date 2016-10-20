Школьники посетили тренировку «Рубина» пред матчем с «Тереком»
Ученики 7Б школы номер 65 посетили тренировку футбольного клуба «Рубин» перед матчем с «Тереком».
Дети посетили тренировку основного состава команды, побывали с экскурсией в клубной академии и получили памятные подарки от клуба.
В завершении мероприятия с детьми пообщались защитники Карлос Самбрано и Серхио Санчес.
Напомним, матч 11-го тура российской премьер-лиги «Терек» - «Рубин» состоится 22 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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