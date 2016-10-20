«Сибирь» по буллитам обыграла ЦСКА
«Сибирь» дома взяла верх над ЦСКА (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Константин Окулов и Сергей Шумаков, у гостей - Валерий Ничушкин и Кирилл Петров.
В серии буллитов победу новосибирцам принес точный бросок Окулова.
«Сибирь» занимает на данный момент пятое место в Восточной конференции, ЦСКА идет вторым на Западе.
22 октября команда Андрея Скабелки примет «Северсталь», а подопечные Дмитрия Квартальнова в тот же день сыграют в гостях в новокузнецким «Металлургом».
Матч
Сибирь - ЦСКА - 3:2 Б. (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Окулов (Шумаков, Наумов), 24:41 (1:0). Ничушкин (Муршак), 27:53 (1:1). Шумаков (Санников, Окулов), 30:35 (2:1). Петров (Киселевич, Кугрышев), 41:32 (2:2).
Победный буллит:
Окулов - 3:2.
Место и дата
20 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция