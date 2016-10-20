«Сибирь» по буллитам обыграла ЦСКА

«Сибирь» дома взяла верх над ЦСКА (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Константин Окулов и Сергей Шумаков, у гостей - Валерий Ничушкин и Кирилл Петров.

В серии буллитов победу новосибирцам принес точный бросок Окулова.

«Сибирь» занимает на данный момент пятое место в Восточной конференции, ЦСКА идет вторым на Западе.

22 октября команда Андрея Скабелки примет «Северсталь», а подопечные Дмитрия Квартальнова в тот же день сыграют в гостях в новокузнецким «Металлургом».