ФК «Оренбург» подпишет игрока по FIFA 17

Российский футбольный клуб «Оренбург» намерен подписать игрока по FIFA 17 среди участников онлайн-турнира спортивного портала «Чемпионат».



«Учитывая высокий интерес современного сообщества к киберспорту, мы официально объявляем просмотр киберспортсменов по дисциплине FIFA 17 на игровой приставке PS4. Наши лучшие скауты будут внимательно следить за ходом турнира для подписания контракта с киберфутболистом, который будет представлять наш клуб на всероссийских и международных турнирах, а также на турнирах, проводимых онлайн», – заявили представители клуба на официальной странице команды в «ВКонтакте».



Турнир начнется 22 октября и будет проходить на платформах — Xbox One, PlayStation 4 и PC. Соревнование проводится при поддержке Федерации киберфутбола России. Финалисты турнира сыграют Сергеем «Kefir» Никифоровым, представляющим клуб «Спартак».

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