Олег Знарок: Тройку Гусев – Прохоркин – Барабанов планируем на Кубок «Карьяла»

Главный тренер СКА Олег Знарок оценил игру своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).

– Не понравился первый период. Только во втором сыграли так, как нужно было. У соперника команда молодая, боевитая. На самом деле, с ней очень трудно играть, потому что задорные ребята, бегают, авторитетов нет.

– Гусев играл в звене с Прохоркиным и Барабановым. Учитывая, что выбыл Сергей Широков, довольны, как они действовали?

– Они взаимодействовали неплохо, но здесь немножко другое: мы планируем их на Кубок «Карьяла», – сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Сергей Широков будет находиться в списке травмированных до 6 ноября. Первый этап Евротура Кубок «Карьяла» состоится в Финляндии с 3 по 6 ноября.

20 октября СКА в Новокузнецке разгромил «Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль.

Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции. «Кузня» идет на последней 15-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 23 встреч.

22 октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом», а «Металлург» примет в Новокузнецке ЦСКА.