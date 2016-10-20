Гонщики выступили против возвращения Турции в календарь чемпионата мира по ралли

Пилоты чемпионата мира по ралли выступили против включения в календарь на следующий сезон Турции из-за сложившейся политической ситуации и последних террористических атак.

«В данный момент я бы не хотел приезжать в Турцию из-за сложившейся там политической ситуации. Я думаю, нам не стоит ехать туда сейчас. Хотя я искренне надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону», - сказал четырехкратный чемпион WRC Себастьен Ожье.

Французского гонщика поддержал руководитель раллийного отдела «Ситроен» Ив Маттон, сказав: «Турция может стать интересным этапом в будущем, но сейчас не лучшее время туда ехать. Мы не знаем, улучшится ли положение в стране за один год. Скорее, мы вернемся туда в 2018-м, но не в 2017-м».

Напомним, на включение в календарь чемпионата мира претендуют три страны: Турция, Китай и Польша, но место получит только одна.