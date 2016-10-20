Дубль Соботки помог «Авангарду» обыграть «Северсталь»

Максим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудит

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов в интервью Spb.Sovsport.ru – о появлении «Куньлуня», Кубке мира и примере СКА для других клубов КХЛ.