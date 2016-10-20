Дубль Соботки помог «Авангарду» обыграть «Северсталь»
«Авангард» дома взял верх над «Северсталью» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Александр Пережогин, Денис Паршин, Максим Пестушко и Владимир Соботка (дважды), у гостей - Максим Трунев и Игорь Магогин.
Омичи занимают второе место в Восточной конференции, череповчане идут десятыми на Западе.
22 октября «Авангард» примет СКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет в гостях с «Сибирью».
Матч
Авангард - Северсталь - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Пережогин (Рой, Никитин), 15:23 (1:0). Паршин (Зубов, Лемтюгов), 18:48 (2:0). Пестушко (Зубов), 21:28 (3:0). Трунёв (Кагарлицкий, Трубачёв), 24:39 (3:1). Соботка (Медведев, Пестушко), 47:51 (4:1). Магогин (Сизов), 51:58 (4:2). Соботка (Рой, Медведев), 59:19 (5:2).
Место и дата
20 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция