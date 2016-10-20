Александр Лебзяк: Федерация должна не мне, а своим сотрудникам
Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о долгах федерации.
- Президент нашей федерации бокса Борис Иванюженков сказал, что Лебзяк все получит. Но Лебзяку не Иванюженков и федерация зарплату платит, как и всему тренерскому штабу, а минспорта.
- Вам еще что-то должны?
- Только за Олимпиаду не рассчитались, но до конца октября все долги обязались закрыть. А федерация должна не мне, а своим сотрудникам.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически