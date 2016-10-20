«Краснодар» – «Шальке». Стартовые составы
В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Краснодар» и «Шальке». Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Петров, Енджейчик, Каборе, Эбуэ, Подберезкин, Ахмедов, Жоаозиньо, Ари
Запасные: Синицын, Татаев, Газинский, Калешин, Измайлов, Мамаев, Лаборде
«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Баба, Налдо, Настасич, Кайсара, Аого, Стамбули, Мейер, Коноплянка, Ди Санто
Запасные: Гифер, Керер, Ритер, Гайс, Шепф, Текпетей, Хунтелар
Матч пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После двух туров в группе I лидируют «Краснодар» и «Шальке», у которых по шесть очков. Ни одного очка у «Зальцбурга» и «Ниццы».
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