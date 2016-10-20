«Краснодар» – «Шальке». Стартовые составы

Робин ван Перси: Если бы Фергюсон остался, я мог бы до сих пор играть в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси заявил, что до сих пор мог бы остаться игроком «Манчестер Юнайтед», если бы клуб продолжал тренировать сэр Алекс Фергюсон.