Ничушкин и Артюхин подрались во время матча «Сибирь» – ЦСКА (видео)

Во время матча КХЛ между «Сибирью» и ЦСКА подрались нападающие Евгений Артюхин и Валерий Ничушкин.

Стычка произошла во время второго периода, при счете 2:1 в пользу хозяев. В результате оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.

Напомним, основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Константин Окулов и Сергей Шумаков, у гостей - Валерий Ничушкин и Кирилл Петров.

В серии буллитов победу новосибирцам принес точный бросок Окулова.