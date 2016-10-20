Ничушкин и Артюхин подрались во время матча «Сибирь» – ЦСКА (видео)
Во время матча КХЛ между «Сибирью» и ЦСКА подрались нападающие Евгений Артюхин и Валерий Ничушкин.
Стычка произошла во время второго периода, при счете 2:1 в пользу хозяев. В результате оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.
Напомним, основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Константин Окулов и Сергей Шумаков, у гостей - Валерий Ничушкин и Кирилл Петров.
В серии буллитов победу новосибирцам принес точный бросок Окулова.
Матч
Сибирь - ЦСКА - 3:2 Б. (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Окулов (Шумаков, Наумов), 24:41 (1:0). Ничушкин (Муршак), 27:53 (1:1). Шумаков (Санников, Окулов), 30:35 (2:1). Петров (Киселевич, Кугрышев), 41:32 (2:2).
Победный буллит:
Окулов - 3:2.
Место и дата
20 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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