Читатели «Советского спорта» верят в победу «Краснодара» над «Шальке»

На сайте «Советского спорта» завершился опрос по матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют «Краснодар» и «Шальке».

47.8% наших читателей верят в победу краснодарцев в 1-2 мяча, 25.8% проголосовали за результативную ничью, 16.3% считают, что немцы победят с разницей в 1-2 мяча.

Матч пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После двух туров в группе I лидируют «Краснодар» и «Шальке», у которых по шесть очков. Ни одного очка у «Зальцбурга» и «Ниццы».