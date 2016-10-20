Александр Лебзяк: Чиновники из нашей федерации – чужие в мире бокса
Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – об Олимпиаде в Рио.
- Почему никто из федерации не поехал в Рио?
- Они какие-то отмазки придумали, и сошлись во мнении, что правильно все сделали – не поехали.
- Чиновники обычно рвутся на такие соревнования…
- Да их там никто не знает, никто с ним не общается. Они чужие люди в мире бокса. Нас-то все знают, мы общаемся, дружим с представителями других федераций.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически