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Александр Лебзяк: Чиновники из нашей федерации – чужие в мире бокса

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – об Олимпиаде в Рио.

- Почему никто из федерации не поехал в Рио?
- Они какие-то отмазки придумали, и сошлись во мнении, что правильно все сделали – не поехали.

- Чиновники обычно рвутся на такие соревнования…
- Да их там никто не знает, никто с ним не общается. Они чужие люди в мире бокса. Нас-то все знают, мы общаемся, дружим с представителями других федераций.

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