Кузнецова приблизилась к участию в итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова победой в четвертьфинале Кубка Кремля повысила свои шансы на попадание в итоговый турнир WTA.

В четвертьфинале россиянка одолела венгерку Тимя Бабош со счетом 7:5, 6:7, 6:2.

Для того, чтобы попасть на итоговый турнир WTA Кузнецовой нужно одержать победу в Кубке Кремля, в ином случае на турнир попадет хорватка Ана Конюх.

За выход в финал Кузнецова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.