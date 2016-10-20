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Кузнецова приблизилась к участию в итоговом турнире WTA

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова победой в четвертьфинале Кубка Кремля повысила свои шансы на попадание в итоговый турнир WTA.

В четвертьфинале россиянка одолела венгерку Тимя Бабош со счетом 7:5, 6:7, 6:2.

Для того, чтобы попасть на итоговый турнир WTA Кузнецовой нужно одержать победу в Кубке Кремля, в ином случае на турнир попадет хорватка Ана Конюх.

За выход в финал Кузнецова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Бабош Т. (Венгрия) - 7:5, 6:7, 6:2

Место и дата

20 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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