Кузнецова приблизилась к участию в итоговом турнире WTA
Российская теннисистка Светлана Кузнецова победой в четвертьфинале Кубка Кремля повысила свои шансы на попадание в итоговый турнир WTA.
В четвертьфинале россиянка одолела венгерку Тимя Бабош со счетом 7:5, 6:7, 6:2.
Для того, чтобы попасть на итоговый турнир WTA Кузнецовой нужно одержать победу в Кубке Кремля, в ином случае на турнир попадет хорватка Ана Конюх.
За выход в финал Кузнецова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Бабош Т. (Венгрия) - 7:5, 6:7, 6:2
Место и дата
20 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
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