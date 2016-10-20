Российские следователи проверят информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-проб

Исполняющая обязанности главы управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие проверит информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-проб.

«У корпорации «Берлингер» - изготовителя тары для допинг-проб (бутылок «Берег Кит») запрошены сведения и документы, касающиеся их хранения и вскрытия. Следствием с помощью экспертных исследований будет проверена информация WADA о возможности вскрытия указанной тары и умышленного изменения плотности в биопробах спортсменов», - цитирует Петренко «Р-Спорт».

Ранее Петренко сообщила, что следователи допросили более 50 российских спортсменов, тренеров и менеджеров по делу о допинге.