Вадим Шипачев: «Кузня» быстро двигается, ей чуть не повезло

Нападающий СКА Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).

– Нормальный матч. Хорошо, что вратарь сыграл на ноль, и в защите неплохо играли.

– Согласны, что «Металлург» в первом периоде выглядел неплохо, имел два хороших шанса?

– Новокузнецк - хорошая команда, быстро двигается, сегодня им чуть не повезло. Рад, что взяли три очка.

– Неожиданным для вас было появление в воротах Владислава Подъяпольского? Может, думали, что будет играть опытный Михаил Бирюков?

– Нет, без разницы, кто играет в воротах. Нам надо выходить и выигрывать, - сказал Шипачев.

Напомним, СКА в Новокузнецке разгромил «Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль.

Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции. «Кузня» идет на последней 15-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 23 встреч.

22 октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом», а «Металлург» примет в Новокузнецке ЦСКА.