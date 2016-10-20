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Вадим Шипачев: «Кузня» быстро двигается, ей чуть не повезло

Максим Шитиков
Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Нападающий СКА Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0). 

– Нормальный матч. Хорошо, что вратарь сыграл на ноль, и в защите неплохо играли.

– Согласны, что «Металлург» в первом периоде выглядел неплохо, имел два хороших шанса?
– Новокузнецк - хорошая команда, быстро двигается, сегодня им чуть не повезло. Рад, что взяли три очка. 

– Неожиданным для вас было появление в воротах Владислава Подъяпольского? Может, думали, что будет играть опытный Михаил Бирюков?
– Нет, без разницы, кто играет в воротах. Нам надо выходить и выигрывать, - сказал Шипачев.

Напомним, СКА в Новокузнецке разгромил «Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль.

Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции. «Кузня» идет на последней 15-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 23 встреч.

22 октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом», а «Металлург» примет в Новокузнецке ЦСКА. 

Матч

Металлург Нк - СКА - 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)

Голы:

Шипачёв (Войнов, Ковальчук), 23:53 (0:1 - бол.). Каблуков 24:12 (0:2). Мозес (Чудинов), 30:09 (0:3). Войнов (Гусев), 33:00 (0:4). Дадонов (Ковальчук, Рыков), 35:00 (0:5). Ковальчук (Шипачёв), 47:51 (0:6 - бол.).

Место и дата

20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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