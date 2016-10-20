Более 50 спортсменов допрошено в рамках расследования допинговых дел

В Следственном комитете России продолжается расследование уголовных дел по фактам нарушения антидопинговых правил.

В рамках уголовных дел следователями СКР допрошено более 50 российских спортсменов, их тренеров и менеджеров, получены сведения о медицинском обследовании спортсменов. Допрашиваются ответственные за исполнение в России международных антидопинговых правил, стандартов отбора, анализа и хранения допинг-проб должностные лица Минспорта России, руководители и сотрудники Всероссийской федерации лёгкой атлетики, Российского антидопингового агентства «РУСАДА» и Антидопингового центра, в их кабинетах проведены осмотры.

В рамках расследования уголовных дел Следственный комитет открыт для сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством, а также с другими международными и иностранными компетентными организациями.

У корпорации «Берлингер» - изготовителя тары для допинг-проб (бутылок «Берег Кит») запрошены сведения и документы, касающиеся их хранения и вскрытия. Следствием с помощью экспертных исследований будет проверена информация ВАДА о возможности вскрытия указанной тары и умышленного изменения плотности в биопробах спортсменов.

В Спортивном Арбитражном Суде в городе Лозанне запрошены судебные решения, вынесенные по результатам рассмотрения исков российских спортсменов, Олимпийского комитета России и российского Паралимпийского комитета на решения об их дисквалификации и отстранении от участия в официальных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро.

Российскими следователями исполняется запрос о правовой помощи Суда Большой инстанции Парижа по уголовному делу в отношении должностных лиц Международной ассоциации легкоатлетических федераций, обвиняемых в коррупции за сокрытие фактов употребления допинга спортсменами.

В целях объективного и полного расследования привлечены высококвалифицированные эксперты и специалисты. СКР также обращается ко всем гражданам, обладающим информацией по уголовным делам о нарушении антидопинговых правил, с просьбой передать ее в распоряжение следствия. Наряду с этим СКР намерен продолжить конструктивное сотрудничество с соответствующими общественными организациями, в том числе и с Независимой общественной антидопинговой комиссией Российской Федерации, в части обмена сведениями относительно ранее выявленных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.