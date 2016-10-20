Кузнецов проиграл Беллуччи в 1/8 финала Кубка Кремля

Российский теннисист Андрей Кузнецов проиграл бразильцу Томасу Беллуччи в 1/8 финала Кубка Кремля.

В матче второго круга россиянин уступил бразильцу со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Кузнецов сделал 6 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов, на счету соперника одна двойная ошибка и два эйса.

За выход в полуфинал Беллуччи сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Турнир АTР

Кубок Кремля, Москва

Покрытие - хард

Призовой фонд - 771 525 долларов США

Одиночный разряд

Второй круг