Кузнецов проиграл Беллуччи в 1/8 финала Кубка Кремля
Российский теннисист Андрей Кузнецов проиграл бразильцу Томасу Беллуччи в 1/8 финала Кубка Кремля.
В матче второго круга россиянин уступил бразильцу со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
Кузнецов сделал 6 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов, на счету соперника одна двойная ошибка и два эйса.
За выход в полуфинал Беллуччи сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Турнир АTР
Кубок Кремля, Москва
Покрытие - хард
Призовой фонд - 771 525 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Беллуччи Т. (Бразилия) - 3:6, 6:3, 3:6
Место и дата
20 октября 16:30, , Онлайн-трансляция
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