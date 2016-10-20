«Автомобилист» по буллитам обыграл московское «Динамо»
«Автомобилист» дома взял верх над московским «Динамо»
(3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2.
У хозяев
В серии буллитов победу команде из Екатеринбурга принес Петр Коукал.
Команда Андрея Разина прервала серию из трех поражений, подопечные Сергея Орешкина, напротив, проиграли три матча кряду.
22 октября «Автомобилист» примет «Витязь», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с «Югрой».
Матч
Автомобилист - Динамо - 3:2 Б. (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Рылов 2:32 (0:1). Симаков (Тичар, Тимашов), 11:44 (1:1). Михнов (Гареев), 30:08 (2:1). Подшендялов (Фёдоров), 41:23 (2:2).
Победный буллит:
Коукал - 3:2.
Место и дата
20 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция