Касаткина проиграла Гергес в четвертьфинале Кубка Кремля
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла немке Юлие Гергес в четвертьфинале Кубка Кремля.
Встреча, длившаяся 1 час 30 минут завершилась со счетом 5:7, 1:6.
19-летняя россиянка сделала 1 эйс и совершила две двойные ошибки, на счету соперницы 3 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейков из 12-ти.
Соперница Гергес в борьбе за выход в финал определится в матче Анастасия Павлюченкова (Россия) - Дарья Гаврилова (Австралия).
Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Гёргес Ю. (Германия) - 5:7, 1:6
Место и дата
20 октября 16:30, , Онлайн-трансляция
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