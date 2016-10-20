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Защитник «Кузни» Лямкин: Могли зацепиться в первом периоде, но СКА есть СКА

Максим Шитиков
Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Защитник «Металлурга» (Новокузнецк) Никита Лямкин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6). 

- Проиграли 0:6, какие могут быть впечатления? Все-таки могли зацепиться в первом периоде, были моментики. Но СКА есть СКА, там половина сборной России, они реализовали почти все то, что у них было.

- Играя в меньшинстве во втором периоде, у вас был отличный момент.
- Хороший шанс не забил, а буквально через 30 секунд мы получили две шайбы. Наверное, это был переломный момент. 

- В третьем периоде против вас жестко сыграл Дадонов. Что там произошло?
- Не видел игрока сзади, он подтолкнул меня, и получилось, что неудачно ударился головой о борт. А так все нормально, прекрасно себя чувствую, - сказал Лямкин.

Напомним, Евгений Дадонов за толчок Лямкина на борт в конце третьего периода получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Защитник после эпизода покинул лед и ушел в раздевалку.

СКА в Новокузнецке разгромил «Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль.

Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции. «Кузня» идет на последней 15-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 23 встреч.

22 октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом», а «Металлург» примет в Новокузнецке ЦСКА. 

Матч

Металлург Нк - СКА - 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)

Голы:

Шипачёв (Войнов, Ковальчук), 23:53 (0:1 - бол.). Каблуков 24:12 (0:2). Мозес (Чудинов), 30:09 (0:3). Войнов (Гусев), 33:00 (0:4). Дадонов (Ковальчук, Рыков), 35:00 (0:5). Ковальчук (Шипачёв), 47:51 (0:6 - бол.).

Место и дата

20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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