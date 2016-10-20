Защитник «Кузни» Лямкин: Могли зацепиться в первом периоде, но СКА есть СКА

Защитник «Металлурга» (Новокузнецк) Никита Лямкин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).

- Проиграли 0:6, какие могут быть впечатления? Все-таки могли зацепиться в первом периоде, были моментики. Но СКА есть СКА, там половина сборной России, они реализовали почти все то, что у них было.

- Играя в меньшинстве во втором периоде, у вас был отличный момент.

- Хороший шанс не забил, а буквально через 30 секунд мы получили две шайбы. Наверное, это был переломный момент.

- В третьем периоде против вас жестко сыграл Дадонов. Что там произошло?

- Не видел игрока сзади, он подтолкнул меня, и получилось, что неудачно ударился головой о борт. А так все нормально, прекрасно себя чувствую, - сказал Лямкин.

Напомним, Евгений Дадонов за толчок Лямкина на борт в конце третьего периода получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Защитник после эпизода покинул лед и ушел в раздевалку.

СКА в Новокузнецке разгромил «Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль.

Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции. «Кузня» идет на последней 15-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 23 встреч.

22 октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом», а «Металлург» примет в Новокузнецке ЦСКА.