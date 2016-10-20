Читатели «Советского спорта» уверены в победе «Зенита» над «Дандолком»
На сайте «Советского спорта» завершился опрос по матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют ирландский «Дандолк» и «Зенит».
63.1% читателей уверены в победе российского клуба в 1-2 мяча, 25.7% считают, что «Зенит» победит крупно.
Матч пройдет в Дублине и начнется в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После двух туров в группе D лидирует «Зенит», у которого шесть очков. Четыре очка у «Дандолка», одно – у «Алкмара» и ни одного – у «Маккаби».
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