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В основе «Шальке» на матч с «Краснодаром» нет ни одного игрока, забивавшего в бундеслиге

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В основном составе «Шальке», который вышел на встречу с «Краснодаром» в третьем туре Лиги Европы, нет ни одного игрока, забивавшего мячи в чемпионате Германии, где состоялось уже семь туров.

Всего у команды из Гельзенкирхена в бундеслиге пока семь мячей. Что касается сегодняшних запасных, то среди них всего лишь один игрок, кому удалось отличиться в этом сезоне в бундеслиге: это голландец Ян Клас Хунтелар, который забил один мяч.

Вот в каком составе «Шальке» начнет сегодня встречу с «Краснодаром» (в скобках - количество матчей в бундеслиге в сезоне-16/17):

Ферманн (7), Хеведес (7), Баба (7), Налдо (6), Настасич (5), Кайсара (1), Аого (1), Стамбули (4), Мейер (7), Коноплянка (4), Ди Санто (4).

Напомним, что после семи туров Бундеслиги комианда занимает 16-е место с одной победой и одной ничьей (мячи - 7:11).

При этом в Лиге Европы у немцев пока стопроцентный результат: в групповом турнире команда одержала две победы в двух матчах: над французской «Ниццей» - 1:0, над австрийским «Зальцбургом» - 3:1.

Матч

Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)

2-й тайм

Голы

Коноплянка 10 (0:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов, Петров, Каборе, Ари

Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер, Ди Санто

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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