Александр Ширко: Не нравится, что в «Спартаке» после травмы Промеса не находится лидера

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал, какие проблемы он видит в игре команды Массимо Карреры.

- Не нравится, что в команде после травмы Промеса не находится лидера. Это не очень хорошо, не может команду тащить один человек. В матче с «Ростовом» у «Спартака» никто не понравился. Ростовчане играли так, как они это всегда делают – от обороны, стараясь быстро убежать в атаку. А «Спартак» даже против девятерых мало что мог показать. И еще чуть гол не пропустил в конце. Команда очень тяжело выходит из обороны в атаку, а если соперник прессингует – «Спартак» не знает, что делать. В игре с «Ростовом» было два момента: у Джано, когда он с лету пробил, и голевой эпизод, - цитирует Ширко «Спорт-Экспресс».

После 10-ти туров красно-белые с 22 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. В 11-м туре столичный клуб сыграет на выезде с «Уралом».