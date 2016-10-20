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Дмитрий Квартальнов: У Ничушкина есть яйца, потому он с Артюхиным и подрался

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал драку армейца Валерия Ничушкина с капитаном «Сибири» Евгением Артюхиным.

– У Ничушкина, понимаете, яйца есть, потому он и подрался, – заявил Квартальнов на пресс-конференции после матча в котором ЦСКА уступил по буллитам 2:3. – Валерий – очень хороший хоккеист. Но ему еще надо много работать. Он нам и в Омске, и в Новосибирске принес очки. Этим мы очень довольны.


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