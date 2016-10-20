Льюис Хэмилтон: Одна травма преследует меня весь год

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на официальной пресс-конференции перед гран-при США рассказал, как чувствует себя после получения травмы.

«Я отлично себя чувствую и на 100% готов к борьбе. Эта травма преследует меня весь год, но мой физиотерапевт сказал, что восстановление просто требует времени. Очень важно было восстановиться к этому этапу, и это первая неделя, когда я чувствую себя действительно хорошо», - сказал Хэмилтон.

Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября.

Напомним, 31-летний британец расположился на второй строчке личного зачета, имея в активе 280 очков.