Коноплянка забил первый гол за «Шальке» (видео)
Источник: ФК «Шальке»
Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка забил свой первый гол за немецкий клуб.
Это случилось в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». Коноплянка отличился дальним ударом на 10-й минуте встречи.
Первый гол Евгения Коноплянки за Шальке #Коноплянка #SportArena https://t.co/MckNgZ0XYr— SportArena (@sportarenacom) 20 октября 2016 г.
Напомним, что права на 27-летнего игрока принадлежат испанской «Севилье». Футболист арендован клубом из Германии до лета 2017 года.
На счету Коноплянки четыре матча в бундеслиге в этом сезоне и два – в Лиге Европы.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи «Краснодар» – «Шальке».
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