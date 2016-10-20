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Коноплянка забил первый гол за «Шальке» (видео)

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Источник: ФК «Шальке»

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка забил свой первый гол за немецкий клуб.

Это случилось в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». Коноплянка отличился дальним ударом на 10-й минуте встречи.

Напомним, что права на 27-летнего игрока принадлежат испанской «Севилье». Футболист арендован клубом из Германии до лета 2017 года. 

На счету Коноплянки четыре матча в бундеслиге в этом сезоне и два – в Лиге Европы. 

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи «Краснодар» – «Шальке».

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