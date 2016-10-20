Сергей Бердников: СКА не выиграл у «Сибири» в основное время и на «Кузне» так отыгрался
Главный тренер «Металлурга» (Новокузнецк) Сергей Бердников поделился впечатлениями от домашнего матча регулярного матча КХЛ против СКА (0:6).
- Понятно, что СКА не удалось выиграть в основное время в прошлом матче, и они на нас так отыгрались. Команда с мастерами есть команда с мастерами, мы видели ряд игроков на Кубке мира. Есть момент - они забивают. Чем-то могли удивить в первом периоде на контратаках, забить, и тогда счастье было бы на нашей стороне.
Третья игра подряд у нас такая: пять минут набегаешься в обороне, эмоций не остается, очень тяжело потом забить. Даже при «пять на четыре» нужны эмоции, исполнение. К сожалению, не можем реализовать большинство. Зато посмотрели некоторые комбинации, которые будем применять в нашей команде.
- Владислав Подъяпольский из остальных голкиперов был лучше готов к матчу?
- Тренерский штаб решил дать Владу сыграть, потому что человек хочет поиграть. У нас в планах так и было, что он будет играть.
- Он сильно расстроен?
- Конечно. Если в прошлом году они с Андреем Кареевым играли чемпионат пополам - сейчас мы определились с двумя голкиперами, и Влад не всегда выходит. Все впереди, наиграется, - сказал Бердников на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Подъяпольский был заменен на Андрея Кареева после третьей пропущенной шайбы.
СКА в Новокузнецке разгромил «Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль. Перед матчем с «Кузней» петербуржцы в Новосибирске обыграли «Сибирь» (2:1 ОТ).
Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции. «Кузня» идет на последней 15-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 23 встреч.
22 октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом», а «Металлург» примет в Новокузнецке ЦСКА.
Матч
Металлург Нк - СКА - 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)
Голы:
Шипачёв (Войнов, Ковальчук), 23:53 (0:1 - бол.). Каблуков 24:12 (0:2). Мозес (Чудинов), 30:09 (0:3). Войнов (Гусев), 33:00 (0:4). Дадонов (Ковальчук, Рыков), 35:00 (0:5). Ковальчук (Шипачёв), 47:51 (0:6 - бол.).
Место и дата
20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция