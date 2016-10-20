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Рафаль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Рафаль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы
Источник: Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении сезона и отказе от выступления на Итоговом чемпионате ATP.

«Ни для кого не секрет, что я приехал на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро почти без подготовки и не полностью восстановившись от травмы. Моей целью было завоевать для Испании медаль. Это восстановление вынудило меня играть через боль. Сейчас я вынужден взять паузу и начать подготовку к сезону 2017 года. Я очень опечален тем фактом, что не смогу сыграть на следюущей неделе в Базеле. Я не смогу выступить и в Париже, где зрители всегда очень тепло принимали меня. Настало время немного отдохнуть и начать интенсивную подготовку к следующему сезону», - написал Надаль в Фейсбуке.

30-летний испанец выиграл золото Олимпиады 2016 года в парном разряде, а также Игр-2008 в одиночном. Он является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде.

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