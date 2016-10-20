Владимир Соботка: Не важно, кто забивает, главное - наша победа
Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал победу «ястребов» в регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью».
- Я старался не думать о том, что не удается забросить, хотя
какие-то мысли в голове были. Не могу сказать, что предыдущие игры были
плохими. Не важно, кто забрасывал, я или партнёры, главное - наша победа.
У нас были поражения, но я не могу сказать, что мы плохо играли. Просто нужно действовать чуть грамотнее, умнее. Случаются абсолютно ненужные и глупые удаления в зоне атаки, такие моменты нужно исключать.
Впереди игра со СКА, я смотрел, как они играют. Они смотрятся легко на льду, очень быстро катаются. Видно, что они получают удовольствие от заброшенных шайб. К этому нам нужно быть готовыми, - передает слова Соботки официальный сайт омской команды.
Напомним, «Авангард» дома взял верх над «Северсталью» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.