«Дандолк» – «Зенит». Стартовые составы
В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Дандолк» и «Зенит». Стали известны стартовые составы команд.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Шатов, Дзюба
Запасные: М.Кержаков, Новосельцев, Маурисио, Юсупов, Джорджевич, Кокорин, А.Кержаков
«Дандолк»: Сава, Гэннон, Мэсси, Гартленд, Бойл, Финн, Бенсон, Шилдс, Хорган, Макэлени, Макмиллан
Запасные: Роджерс, Барретт, Кин, Маунтни, Минан, Шилс, Килдафф
Матч пройдет в Дублине и начнется в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После двух туров в группе D лидирует «Зенит», у которого шесть очков. Четыре очка у «Дандолка», одно – у «Алкмара» и ни одного – у «Маккаби».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически