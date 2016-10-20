«Дандолк» – «Зенит». Стартовые составы

В основе «Шальке» на матч с «Краснодаром» нет ни одного игрока, забивавшего в бундеслиге

В основном составе «Шальке», который вышел на встречу с «Краснодаром» в третьем туре Лиги Европы, нет ни одного игрока, забивавшего мячи в чемпионате Германии, где состоялось уже семь туров.