Федор Канарейкин: Надо правильно подойти к игре с Петербургом
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от матча с «Северсталью».
- Я, конечно, доволен тем, что мы сегодня выиграли. У нас была трехматчевая серия, где мы не смогли набрать очков, хотя играли и работали. Поэтому надо было сегодня, самое главное, сыграть на победу. Я очень рад, что то напряжение, которое висело над Соботкой, ушло, поэтому мы его поздравляем с этими шайбами. Я думаю, что в дальнейшем его прорвет, и голы пойдут по нарастающей. Будем готовиться к СКА.
В этом сезоне вообще ни разу не забрасывали пять шайб. Это первый такой результат, он нам нравится, но надо правильно подойти к игре с Петербургом. Мы не обольщаемся, но я думаю, эти шайбы придадут нам уверенности. Самое главное – чтобы мы ровно работали весь матч.
- За счет чего можно
бороться со СКА?
- Бороться можно со всеми. Первое – настраивать, я думаю, никого не надо будет. Команда будет мобилизована в преддверии этой игры. Всю технику и весь талант преобразует работа и отношение к делу, - цитирует Канарейкина официальный сайт омской команды.
Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» дома взял верх над «Северсталью» со счетом 5:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Северсталь - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Пережогин (Рой, Никитин), 15:23 (1:0). Паршин (Зубов, Лемтюгов), 18:48 (2:0). Пестушко (Зубов), 21:28 (3:0). Трунёв (Кагарлицкий, Трубачёв), 24:39 (3:1). Соботка (Медведев, Пестушко), 47:51 (4:1). Магогин (Сизов), 51:58 (4:2). Соботка (Рой, Медведев), 59:19 (5:2).
Место и дата
20 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция