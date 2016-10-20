Федор Канарейкин: Надо правильно подойти к игре с Петербургом

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от матча с «Северсталью».

- Я, конечно, доволен тем, что мы сегодня выиграли. У нас была трехматчевая серия, где мы не смогли набрать очков, хотя играли и работали. Поэтому надо было сегодня, самое главное, сыграть на победу. Я очень рад, что то напряжение, которое висело над Соботкой, ушло, поэтому мы его поздравляем с этими шайбами. Я думаю, что в дальнейшем его прорвет, и голы пойдут по нарастающей. Будем готовиться к СКА.

В этом сезоне вообще ни разу не забрасывали пять шайб. Это первый такой результат, он нам нравится, но надо правильно подойти к игре с Петербургом. Мы не обольщаемся, но я думаю, эти шайбы придадут нам уверенности. Самое главное – чтобы мы ровно работали весь матч.

- За счет чего можно бороться со СКА?

- Бороться можно со всеми. Первое – настраивать, я думаю, никого не надо будет. Команда будет мобилизована в преддверии этой игры. Всю технику и весь талант преобразует работа и отношение к делу, - цитирует Канарейкина официальный сайт омской команды.



Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» дома взял верх над «Северсталью» со счетом 5:2.

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