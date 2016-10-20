Евгений Медведев: Если мы будем играть строго и без удалений, то можем дать бой СКА

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал игру своей команды в матче с «Северсталью».

- В конце третьего периода игра обострилась. Почему?

- У нас были удаления, а им нужно было отыгрываться. Вот и побежали. Мы в свою очередь играли от обороны, строго по заданию, и старались как можно больше находиться в их зоне, то есть перехват – и сразу вперед.

- Впереди матч со СКА, они восемь побед подряд уже одержали. Как им противостоять?

- Я считаю, дисциплина будет на первом месте. Если мы будем играть строго и без удалений, то можем дать им серьезный бой, - передает слова Медведева пресс-служба «Авангарда».

Напомним, «Авангард» дома взял верх над «Северсталью» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

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