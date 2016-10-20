Евгений Медведев: Если мы будем играть строго и без удалений, то можем дать бой СКА
Капитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал игру своей команды в матче с «Северсталью».
- В конце третьего
периода игра обострилась. Почему?
- У нас были удаления, а им нужно было отыгрываться. Вот и побежали. Мы в свою очередь играли от обороны, строго по заданию, и старались как можно больше находиться в их зоне, то есть перехват – и сразу вперед.
- Впереди матч со
СКА, они восемь побед подряд уже одержали. Как им противостоять?
- Я считаю, дисциплина будет на первом месте. Если мы будем играть строго и без удалений, то можем дать им серьезный бой, - передает слова Медведева пресс-служба «Авангарда».
Напомним, «Авангард» дома взял верх над «Северсталью» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Северсталь - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Пережогин (Рой, Никитин), 15:23 (1:0). Паршин (Зубов, Лемтюгов), 18:48 (2:0). Пестушко (Зубов), 21:28 (3:0). Трунёв (Кагарлицкий, Трубачёв), 24:39 (3:1). Соботка (Медведев, Пестушко), 47:51 (4:1). Магогин (Сизов), 51:58 (4:2). Соботка (Рой, Медведев), 59:19 (5:2).
Место и дата
20 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция