Дмитрий Баринов: Нам не стоит думать о плотном графике ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что участие ЦСКА в еврокубках не скажется на состоянии армейцев в предстоящем дерби.

«Это хорошая команда, которая играет в Лиге чемпионов. Они привыкли к плотному графику, нам не стоит думать о том, что у них было меньше времени на подготовку. Нужно сосредоточиться на себе и готовиться к матчу», - цитирует игрока «Р-Спорт».

Встреча 11-го тура чемпионата России пройдет в Черкизово в воскресенье. Начало - в 16:30 мск.

«Локомотив» занимает 12-е место, ЦСКА идет третьим.